Así fue como exnovia de David Nocua acabó con la vida de él tras citarlo con engaños

Las noticias sobre el hecho que cobró la vida de David Esteban Nocua, un joven de 14 años, continúa estremeciendo a la capital. Lo que en un principio se pensó podría ser un robo, pronto reveló una trama premeditada y desgarradora que involucra a su expareja y otro menor de edad.

La Fiscalía General de la Nación continúa avanzando significativamente en este caso, revelando detalles que han conmovido a la opinión pública.

El pasado 8 de mayo de 2025, la vida de David Esteban Nocua llegó a su fin en una zona boscosade la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Días después, el 30 de mayo, la Fiscalía confirmó la aprehensión de dos adolescentes que, según las investigaciones, serían los autores materiales de los hechos.

Una de las menores fue detenida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el barrio Santa Fede Los Mártires, mientras que el otro joven se presentó voluntariamente ante las autoridades.

En la audiencia, un fiscal adscrito a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá imputó a ambos el delito de homicidio agravado, cargo que fue aceptado por los adolescentes.

Aprehenden a exnovia de David Nocua /Foto: redes sociales

La entidad, acatando las normativas de protección a menores, ha mantenido en reserva detalles específicos del proceso, pero algunas revelaciones han trascendido, arrojando luz sobre los momentos previos al trágico desenlace.

Publicidad

El relato que ha salido a la luz, al cual el periódico El Tiempo tuvo acceso, describe cómo David fue citado bajo engaños por su expareja, una adolescente de 15 años.

La cita, presuntamente para una "sorpresa", se llevó a cabo en un lugar apartado, sin alumbrado público ni viviendas cercanas, descrito como una zona boscosa próxima al río Tunjuelito.

David Nocua, último video con vida /Foto: redes sociales

Publicidad

¿Cómo la novia de Nocua le quitó la vida?

El testimonio del joven que acompañaba a la expareja de David es clave para entender lo sucedido. Él relató el momento en que David, confiado, accedió a que le vendaran los ojos para la supuesta sorpresa.

"No había casas ni alumbrado público, eso era ya como monte, en la mitad del camino Juliana nos para y pide, delante de Nocua, que le tape los ojos a él porque le va a dar una sorpresa, a lo cual Nocua accedió", detalló.

Fue en ese instante cuando la situación tomó un fatal giro. El joven que acompañaba a David manifestó cómo, mientras él le cubría los ojos, la expareja de David, Juliana, extrajo un arma cortopunzante de la pretina de su pantalón.

"Ahí es cuando yo veo que Juliana saca de la pretina del pantalón de ella del lado derecho una navaja grande, la abre y veo que el mango de la navaja era de color negro y en la parte de principio de la navaja tenía como una sierra y de manera muy rápida y sin pensarlo Juliana lo apuñala dos veces”, precisó el relato.

Nuevo rumbo en caso de David Nocua /Foto: Getty Images/ Redes sociales

Tras las primeras lesiones, David comenzó a gritar de dolor y a pedir explicaciones. El testigo describió cómo, impactado por lo que presenciaba, se asustó. Sin embargo, la adolescente, con una frialdad sorprendente, lo habría amenazado.

"Juliana me grita dos veces que lo coja porque si no las siguientes me las pegaba a mí", relató el joven, quien se sintió obligado a continuar sosteniendo a David mientras la agresora le seguía infringiendo daño.

Publicidad

Una vez consumados los hechos y tras intentar ocultar el cuerpo, la expareja de David habría vuelto a intimidar a su cómplice para asegurar su silencio. “Me dice: ‘Quédese callado, usted no vio nada y se va’, yo me voy asustado”, afirmó el joven.

Cómo fue hallado el cuerpo de David Nocua

El cuerpo de David fue hallado por su propia familia, incluyendo a su madre, el 10 de mayo, dos días después de los hechos. Presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Publicidad

La noticia del hallazgo y las circunstancias posteriores conmocionaron a Bogotá. La familia Nocua, sumida en el dolor, ha estado buscando respuestas, las cuales han ido llegando con el avance de la investigación.

Los últimos minutos de David con vida quedaron registrados en videos que circularon días después del suceso, donde se le ve caminando hacia la cita que, lamentablemente, se convertiría en una emboscada fatal.