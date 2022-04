Aida Victoria cautiva a sus fans con sexy foto desde el baño en diminuto vestido de baño rojo pasión

Aida Victoria es una de las mujeres más bellas que hay en Colombia y por medio de las redes sociales comparte diferentes contenidos en los que deja muy claro su punto de vista respecto a diferentes temas.

Por ese medio, la joven también publica fotos y videos bastante subidos de tonos, con los que enamora a sus fans en todo el mundo.

Hace poco, Aida Victoria publicó una serie de fotos que dejaron poco a la imaginación y subieron la temperatura de más de uno de sus seguidores. En su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de 3 millones de personas, la joven publicó algunas imágenes desde el baño, luciendo un traje de baño muy chiquito de color rojo pasión, con el cual deja ver sus espectaculares curvas.

Sus fans no dejaron pasar por alto este posteo y le dejaron miles de comentarios, halagándola por lo hermosa que es: "Linduraaa😍", "El verdadero paraíso 🏝". "Te amo 💕 eres lo máximo", "Cada vez que te veo, me vuelvo a enamorar de ti 😍❤️", "Espectacular mami😍".

Recordemos que hace poco Aída Victoria Merlano mostró su lado más frágil tras reencontrarse con su mamá en el país vecino de Venezuela, lugar en el que se encuentra su progenitora, la excongresista Aída Merlano, quien es prófuga de la justicia colombiana tras ser condenada por compra de votos.

Por medio de un video en su Instagram, la joven en medio de lágrimas contó que hace más de dos años no veía a su mamá y que sentía mucha tristeza por no tenerla todo el tiempo en su vida.

"Hoy he tenido un día bien difícil. Tengo la emoción de haber visto a mi mamá, pero también el sinsabor de las situaciones que quisieras cambiar y no puedes. Estuve todo el día pensando en qué hacer para tener buen ánimo, pero no quiero fingir que estoy bien cuando no lo estoy", dijo en la filmación.