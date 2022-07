Andrea Valdiri calentó a fans con sesión de fotos mostrando su escultural cuerpo

La creadora de contenidos, Andrea Valdiri de nuevo vuelve a ser noticia, en esta oportunidad por una sesión de fotos en la que derrochó sensualidad sin límites por medio de sus redes sociales .

Para nadie es un secreto que la mujer es una de las influencers más bellas que hay en el país y quien es muy activa en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de ocho millones de personas en todo el mundo.

Hace poco Andrea paralizó a sus fans al compartir algunas fotos en las que muestra sus maravillosas curvas usando dos trajes. El primero es un vestido muy corto de lana el cual es descubierto en su espalda y el segundo es un traje de dos piezas con colores pasteles que le queda muy bien.

Junto a su posteo, que ya cuenta con más de 300 mil me gusta, Andrea Valdiri escribió: "Dame mas lana 🧶🪡 lana sube y lana baja que es ?".

"Eres nuestra reina 👸 ❤️te amamos ❤️", "Apoteósica 😍🔥", "Nenaaa Divina🔥🦋💅", "La.valdiri con su navaja machis", son algunos de los comentarios de sus fans en las redes.

Por otro lado, recordemos que de nuevo Andrea Valdiri y Yina Calderón tuvieron una pelea por medio de las redes. Algunos internautas compararon a la creadora de contenidos con la empresaria de fajas, algo que no le gustó y por ese motivo le respondió a la persona diciéndole: "Omitir. Hay niveles hermana".

Como era de esperarse, Yina no se aguantó y le dijo: "Señora claro qué SI hay niveles de niveles y el suyo es el más grande, tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un C…. Si habían o no hijos, si era o no casado. Pero cómo ahora tienen plata y " fama” se creen la chimba y las súper " señoras” jamás quisiera estar a su nivel… y por respeto a sus hijas no le digo más !! Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa".