Andrea Valdiri enciende las redes con pose sexy en su cama

Andrea Valdiri calentó a sus fans luego de compartir en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de ocho millones de personas en todo el mundo, una galería de fotos derrochando sensualidad sin límites demostrando una vez mas que es una de las creadoras de contenidos más hermosas del país.

En las imágenes se puede ver a la recién casada mostrando su tonificado abdomen y su enorme cola. Andrea decidió posar acostada en su cama con un short diminuto de color rojo y una blusa básica de tiras color beige. Luego la modelo utilizó un vestido ajustado a su cuerpo el cual tenía algunas aberturas en la parte delantera dejando ver su pelvis, parte de su cuerpo que dejó paralizado a más de uno.

Publicidad

Junto a su publicación la mujer escribió: "❤️te gusta lo que ves ❤️", y hasta el momento el posteo cuenta con más de 170 mil me gusta y miles de comentarios como: "Lo más hermoso carajo😍", "No Nooo NOMBE QUE VA .. 😄✊🏻💙Siempre linda Andre...", "Eres Perfecta!! 👏👏👏👏🙌🙌🙌🙌 Me encanta!!", "No me gusta, ME ENCANTAaaaaaa😍😍😍😍😍😍😍", y muchos más.

Recordemos que hace poco Andrea Valdiri y Felipe Saruma dieron el sí frente a sus familiares, amigos y seguidores de las redes sociales en una boda soñada en la que no escatimaron gastos.

Por medio de las redes se dio a conocer algunos momentos especiales de la gran noche, como por ejemplo los tres cambios de vestido que tuvo la creadora de contenidos, el primer baile de la pareja, los regalos que le dieron a sus fans y trabajadores del lugar.

En un video que ya se viralizó, se puede ver que Andrea Valdiri toma el micrófono y dice: "Con cariño mi amor para ustedes, con mucho cariño de parte de Saru y de parte mía, poquitico pero le metemos el corazón, felicitaciones y que la pasen bien."

Publicidad

Allí se ve que algunas personas tienen en sus manos unas cajas de televisores muy grandes y algunas bolsas en las que en su interior había un IPhone de última generación.

Algunas de las excentricidades de la fiesta de matrimonio de Andrea Valdiri pic.twitter.com/EFW6VBt8ZE — Ana (@PuraCensura) April 17, 2022