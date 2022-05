Andrea Valdiri revela los motivos para no tener relaciones con Saruma al inicio de la relación

El anuncio del matrimonio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma tomó desprevenido a más de uno y poco a poco salen a la luz más detalles de la relación de la pareja.

Por medio de una entrevista que brindó la creadora de contenidos a Vicky Dávila, reveló varias situaciones que no se sabían sobre cómo inició el amor.

Andrea Valdiri confesó que cuando Saruma le propuso matrimonio ella pensó que era una broma, por lo que el hombre le tuvo que insistir que era verdad y que quería pasar el resto de su vida con ella.

Así mismo, la influencer reveló que los dos esperaron para tener relaciones sexuales, por lo que Valdiri no se sentía segura de su cuerpo después de haber dado a luz a su pequeña hija Adhara.

Entre risas, la creadora de contenidos dijo: "Imagínate, tu parida. Yo me miraba y decía ‘estoy como gorda, las teticas las tengo abajo’. Yo me sentía maluquita, a mí me daba pena de este hombre. Te ve pariendo natural, entonces yo decía ‘esto es una vergüenza para mí'".

Sobre este tema, recalcó que el que ahora es su esposo siempre la trataba muy bien y le coqueteaba para hacerla sentir hermosa.

"Y yo le decía: ‘deja que me ponga bonita’. Y él siempre me coqueteaba, me trataba lindo, me decía que estaba bella, hermosa, entonces yo siento también que me ha ayudado con la autoestima", dijo Andrea Valdiri.

Sin lugar a dudas, la pareja está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y disfrutan cada día del amor que surgió sin que los dos se lo esperaran.