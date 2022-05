Andy Rivera despierta malos pensamientos con foto mostrando su abdomen y un poco más

El cantante Andy Rivera despertó malos pensamientos con una publicación que realizó en su red social de Instagram .

Para nadie es un secreto que el artista es un joven muy juicioso al momento de hacer ejercicio y además se cuida con la comida, trabajo que se ha visto reflejado en el espectacular cuerpo que tiene.

El hijo del también artista de música popular, Jhonny Rivera , se tomó una selfie sin camiseta y un pantalón bastante bajo, con el que dejaba ver su trabajado abdomen, parte de su cuerpo que es bastante deseada por miles de sus seguidores.

Junto a su publicación Andy Rivera escribió: "¿Cuál es el plan pa hoy ???? 🫣😈😈🔥💭 quien invita a cerveza o algo? 😭😭", comentario que su papá no pudo evitar responder, pero hablando del físico de su hijo: "Ya casi te alcanzo , pa que hagamos una gira juntos y nos quitemos las camisas y las tiremos al público jajajaja te amooooo 🥰".

Hasta el momento el posteo tiene cerca de 200 mil me gusta y miles de comentarios de seguidores invitándolo a 'parchar' un rato: "Unos taquitos! Caele bruh!!", "Un vinito ? 🍷", "Flechito yo lo Invito a cerveza pero en Pereira 🔥🔥🔥 👀👀👀 Tu me dices !!!", "Me aceptarías una invitación a tomar algo? 😊", y muchos más.

Recordemos que hace algunos meses, Andy Rivera estuvo en boca de miles de internautas, al surgir el rumor de una posible reconciliación con la actriz Lina Tejeiro .

Todo comenzó cuando se supo que la joven estaba disfrutando de unos días en Estados Unidos, lugar en el que también se encontraba Andy Rivera. En un video que Lina grabó para su Instagram, se logró ver que de fondo había ropa de hombre, prendas que luego se le vio usarlas al cantante.

Todos estos rumores quedaron solo en eso y ni Lina ni Andy hablaron al respecto ni aclararon la situación.