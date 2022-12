Aprende a usar la lengua: sexóloga enseña tips para dar el 'oral' perfecto a una mujer

El preámbulo es una de las etapas más importantes del sexo. Dentro de esa etapa está, en el caso de las mujeres el 'cunnilingus'. Si la palabra te parece extraña, es importante que sepas que se trata del placentero sexo oral. donde se lame, se chupa, se besa con la lengua o los labios, tanto el clítoris como la vulva y la vagina de la mujer.

Según la sexóloga Annyull Maestre hay algunos datos importantes en torno al sexo oral y que muchas personas ignoran:

"¿Sabías que 4 de cada 10 personas no han practicado nunca el sexo oral? 5 de cada 10 personas prefieren no tener sexo oral en la relación y a 8 de cada 10 personas no les satisface el sexo oral que les hace su pareja", dijo la experta.

Por eso, para que tu experiencia resulte satisfactoria y no en un desafortunado encuentro, te compartimos unos tips que recomienda el portal Diversual.com , los cuales, según indica, ayudan a no caer en errores, además de enseñarte los pasos que podrías seguir para un cunnilingus perfecto.

¿Cuáles son los errores que cometen los hombres?

1. Ir directo al grano. Las personas creer que ir directo a una zona y quedarse ahí es lo correcto, pero no es así. Pero se necesita ayuda extra y recorrer primero toda la zona.

2. Obsesionarse con una zona concreta. Todos sabemos que el clítoris es la joya de la corona, pero también sabemos que es altamente sensible. Si se quedan ahí, va a doler, se va a irritar y tu pareja querrá salir corriendo. Están los labios externos, los labios internos, la vulva, etc.

3. No pedir indicaciones. No deben pensar que son expertos y hay que pedirle a la pareja cómo lo quiere porque son sus genitales.

4. Potencia sin control. Menos es más, controla la dureza de la lengua y el ritmo. El éxito está en el término medio para calcular la potencia que necesita para llegar al placer.

5. Hacer lametazos sin control. No se trata de esto porque puedes provocar fastidio e incomodidad.

6. Decir cosas desafortunadas. Se deben omitir comentarios sobre el sabor, el aroma o la textura para evitar comentarios que hagan sentir mal a la pareja. Después habrá momento para hablarlo.

Pasos para un cunnilingus perfecto

1. Elegir un momento adecuado porque los dos deben estar en un entorno adecuado para satisfacerse sin la presión del exterior y relajados. El sexo oral es un preámbulo para la relación sexual y hay que disfrutarlo.

2. Usar preliminares. Los besos, caricias, susurros son importantes para garantizar el placer en el sexo oral.

3. Regular la intensidad. La velocidad, el ritmo son importantes y saber escuchar a la mujer para que pueda guiarte. Hay que estimular el clítoris poco a poco y la excitación de la mujer es la que te dirá cómo seguir.

4. Mucha lubricación. Muchos productos pueden ser útiles si no tiene una lubricación natural.

5. Seguir patrones con la lengua. Lo primero es estar pendiente de la respuesta a la hora de 'lamer' para saber cuál es el movimiento que más le agrada.

6. Usar los dedos y añadir juguetes. Hay que buscar ayuda porque la lengua se puede cansar. Caricias extremas y juguetes ayudan a la lubricación.

7. Varias movimientos, ritmos y velocidad. No pueden estar siempre en la misma posición y se pueden cansar. La idea es que ambos lo disfruten.

8. Observa las reacciones. su respiración, gemidos o palabras te pueden dar una luz de si le está gustando o no.

La experta señala que hay que tener en cuenta que el sexo oral es un placer completo mas allá de ser un juego en la relación sexual. la clave es la practica, la comunicación y tener claro que no todos sentimos igual así que hay que considerar que a cada uno hay que darle de lo que le gusta por eso hay que preocuparnos por conocer a nuestra pareja.

¿Cuáles son las posturas adecuadas?

1. La 'V' profunda. La persona que va a recibir el sexo oral levante las piernas en el aire apoyándolas en los hombros de la otra persona. La vulva queda expuesta y es fácil alcanzar los puntos más placenteros.

2. El sillón de la reina. La persona que hace el cunnilingus se acuesta boca arriba y quien recibe se sienta sobre su boca con mucho cuidado de no ejercer peso o presión.

3. El mayordomo. La persona que recibe debe estar de pie con las piernas abiertas y un poco inclinada hacia adelante para poder apoyarse contra la pared o una mesa. Quien hace el sexo oral debe estar de rodillas y detrás.

4. De pie. La persona que recibe se apoya contra la pared y quien se arrodilla frente a ella la puede ver a los ojos.

5. El 69. Ambos están recostados uno hacia arriba y otro hacia abajo para darse placer en el sexo oral al tiempo y ambas partes disfrutan.

