'Hablar sucio' en el 'delicioso' ayuda a aumentar el placer, según expertos

El acto sexual tiene muchas connotaciones y prácticas que pueden llevarnos a experimentar un mayor placer en la intimidad. Uno de los ingredientes más importantes es el habla sexual o 'hablar sucio'.

Según Annyull Maestre ( @annyullmaestre ) sex coach, “decir o escuchar palabras cargadas eróticamente estimula la transmisión de dopamina, que juega un gran rol en la excitación sexual”

Sin embargo, a la mayoría de mujeres les cuesta hablar del tema y no están seguras de que el 'dirty talk' sea sexy, por eso prefieren callar y optar por el sexo más apasionado, pero lo cierto es que usar un lenguaje sexual acelerará la libido de tu pareja.

Esto se debe a que a los hombres les encanta la comunicación erótica, todos los sonidos que revelen satisfacción serán bien recibidos; gemidos y suspiros siempre deben ser parte del encuentro, pero en cuanto se trata de las palabras hay dos posibilidades: expresar por qué estás disfrutando el momento y describir lo que quieres hacer a continuación.

Al principio es probable que la persona se sienta extraña usando cierto lenguaje, pero con el tiempo se convierte en algo maravilloso para aumentar el placer. En la comunicación esta el éxito de tener un sexo placentero y satisfactorio con nuestra pareja.

Tips para lograr erotismo con las palabras:

Según la experta, hay que enfatizar en la sensualidad porque se está a puerta cerrada y se puede dar rienda suelta a la pasión.

1. Puedes decir frases simples como: "¿qué quieres hacer ahora?", "voy a hacer lo que te gusta.

2. El hablar sucio puede ser muy excitante para tu pareja, entonces puedes acompañarlo de gemidos, suspiros y hasta respiración agitada.

3. Trata de decirle a tu pareja al oído lo que te gusta y cómo te gusta para incrementar la capacidad de imaginar y crear las posiciones adecuadas, caricias adecuadas.

Algunas frases que pueden ser ganadoras en el sexo

1. "Estoy llegando": esta frase excitará a tu pareja y logrará que pueda llegar contigo.

2. Me encanta que me... (ponle un verbo): toques, acaricies, beses, chupes, etc.) mis (piernas, cuello, pezones, cola, etc)

3. Me encanta tu...(ponle la parte del cuerpo que te guste). Eso habla de su desempeño y sentirá que estás reconociendo lo que hace.

4. La tienes tan...(adjetivo de preferencia). Esto subidito de tono está permitido entre las sábanas, lo va a sorprender y excitar.

5. Hazme...(duro, suave, rico, etc). No es una orden, sino un deseo que te sale del alma y sacará en él la capacidad de darte placer.

Es importante saber que no se trata solo de hablar vulgar o de groserías, sino de algo erótico, una estimulación, un lenguaje que comunica deseos, gustos y satisfacción.

"La sexualidad feliz no es solo el coito. no es algo individual, sino generar placer mutuo. Eso se puede lograr con palabras eróticas, así que dejen la pena a un lado y sorprendan a su pareja con un poco de 'dirty talk'", dijo la sexóloga.

Las claves, según la experta son:

1. La seguridad en lo que dices.

2. Sacarle provecho a la voz, con volumen, susurros, etc.

3. Hazle cumplidos.

4. No mentir, no fingir.

5. Habla sin exagerar y déjate llevar por lo que estás sintiendo.

6. Guíalo para que sepa lo que quieres en la cama.