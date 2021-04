Arman debate en redes sociales por el chiste de Silvestre Dangond sobre Luisa Fernanda y Pipe Bueno

En las últimas horas Silvestre Dangond hizo un comentario jocoso acerca de Luisa Fernanda W , actual pareja de Pipe Bueno , durante una transmisión en vivo a través de su Instagram mientras compartía varias anécdotas.

“Quiero felicitar al que me maquilló ese día, joda, qué llevadera, yo jarto de empanada y me veía llevado ese día (…) y si me hubiera cogido a la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado… ¿Cómo es que se llama?”, dijo Silvestre .

Esto hizo que muchos seguidores de la influenciadora se volcaran en contra del cantante y lo criticaran por tal comentario.

Muchos internautas estuvieron de acuerdo con la aseveración del artista, mientras otros pidieron respecto y consideraron lo que dijo como algo de mal gusto.

Entre los comentarios se destacan: “Todo mundo sabe q ella tiene mala mano, pero ella asegura que se llama la mano del éxito”, “Jaja me oriné de risa”, “Primera vez que este señor me simpatiza con algo”, “Irrespetuoso, habla de una mujer señor, su madre es mujer” y “Él no lo hace con mala intención, en la costa hablan así”.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aún no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, en varias oportunidades han respondido a las burlas por medio de redes sociales , con fotografías en las que presumen su dinero y demás.

Definitivamente, la influenciadora no se ha salvado de las constantes críticas por parte de los internautas y ahora por parte del artista Silvestre Dangond .