¡Arriba los PIE GRANDE! Le dicen a Pautips por foto en Indonesia

La bella youtuber Paula Galindo, conocida como Pautips, está de viaje por Indonesia y decidió publicar cómo ha sido su travesía con una fotografía de sus pies.

La foto muestra sus pies desnudos posados sobre unas maletas y junto a la imagen escribió "el que es lindo es lindo, ¿si o no piesecillos? Gracias por traerme hasta el otro lado del mundo, por ayudarme a caminar todos los días, por aguantarse los incomodos tacones a los que a veces los someto, gracias por mantenerme firmemente de pie. Los amo tal y como son llenos de callos a pesar de que varios les hagan el feo por ahí. Fin post de mis pies, al que no te gusta que no mire".

"Todos los pies son feos, yo los veo normales", "me gustan tus pies y tu esmalte rosa", "no le hagas caso a los que dicen que son feos ¡arriba los pie grande como nosotras!", le escribieron algunos usuarios respaldando su comentario.

