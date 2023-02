Ben Affleck, blanco de memes: felizmente casado pero ¿a qué costo?

La talentosísima cantante neoyorquina Jennifer López y su guapísimo esposo, el actor Ben Affleck han sido foco de noticia en las últimas semanas. Primero porque se conoció que sus hijas se identifican bajo el genero no binario, y después, por su boda 'secreta' la cual se llevó a cabo hace unos días en Las Vegas, Nevada.

El evento, contrario a lo que muchos imaginaban, no contó con excentricidades, pues al parecer los artistas no quisieron 'tirar la casa por la ventana' y prefirieron algo sencillo y tranquilo. De hecho se conoció que a la pequeña, pero romántica celebración solo asistieron la familia y amigos cercanos de la pareja.

Ahora Jennifer, quien adoptó el apellido de su pareja, se encuentra en París disfrutando de su luna de miel junto a Ben Aflleck , quien en las últimas horas se ha convertido en presa de los internautas, pues fue captado durmiendo con la boca abierta durante un paseo que estaban dando sobre el río Sena, el cual se encuentra en la también conocida como 'La ciudad del amor'.

Así que como era de esperarse, éstos han usado toda su creatividad para realizar un sin número de memes con la imagen del protagonista de la exitosísima cinta "Batman Vs Superman2. Así mismo, muchos han señalado que ese es el precio que el hombre debe pagar por ser el esposo de 'La diva del Bronx', mientras que otros se cuestionan qué tanto será lo que le hace la cantante que lo deja completamente agotado.

Cabe resaltar que los memes ya se han hecho virales en las redes sociales.

Todos quieren una cincuentona cachonda hasta que los dejan más secos que Nuevo León #BenAffleck pic.twitter.com/SdWEdwqdaF — 𝕃𝕠𝕝𝕒 (@007Lola_Mento) July 24, 2022

#BenAffleck

⛔ Imágenes de Ben Affleck dias después de su boda con Jlo🥴🤣⛔#BenAffleck pic.twitter.com/iaouPajB1Y — De todo un poco (@JenniferM1998_) July 24, 2022

#BenAffleck cumpliendo ese contrato a todo lo que da. pic.twitter.com/qlQHEsPxVs — Kary Medina (@karymey) July 24, 2022