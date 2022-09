Carlos Villagrán, duramente criticado por personificar a Quico a sus 78 años

El pasado 2 de septiembre, el actor mexicano Carlos Villagrán, quien es más conocido como 'Quico', se presentó en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en el show del circo Hermanos Fuentes Gasca.

Ahí, vestido con su característico trajecito de marinero color negro, el actor en medio de su espectáculo bailó una canción 'I know you want me' de Pitbull; momento el cual muchos aprovecharon para hacer registro en su celular.

Días después, los videos han empezado a circular en la web, con fuertes críticas para el actor, pues muchos no se explican cómo a sus 78 años, él sigue usando el gran reconocimiento que tiene el personaje para ganar dinero.

Dichas publicaciones, han dado pie a que se genere un debate en las redes sociales, pues mientras algunos lo aplauden, por mantener vivo los recuerdos de varias generaciones que se divirtieron con su participación, en la exitosa serie creada por el legendario comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', otros lo tachan de "oportunista", por seguir explotando al personaje de 'Quico'.

“Hay que saber cuándo retirarse”, “Es gracioso, pero no gracioso de risa”, “Lo que hay que hacer para tragar”, “Esta fuerte la necesidad” y “Lo mejor para él sería retirarse”, fueron algunos de los comentarios de sus detractores.

Sin embargo, hay quienes también salieron a defenderlo, y de paso agradecerle:

"Muchos dicen: lo que hay que hacer pa' tragar. yo digo: gracias por tomarte el tiempo y seguir divirtiéndonos sin tener la necesidad de hacerlo”, “Kiko el mejor comediante de la vecindad del chavo es una leyenda viviente” y “cuándo amas lo que haces todo lo que haces lo haces súper excelente”.

