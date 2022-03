El guapísimo actor Sebastián Caicedo y la actriz Carmen Villalobos llevan 13 años de novios y 2 años de casados; desde entonces la pareja se ha catapultado como una de las preferidas y más estables de la farándula, pues ambos a través de sus redes sociales han hecho testigos a todos del diario vivir de su relación.

Sin embargo, hace días sus seguidores han mostrado preocupación por la pareja, pues afirman que se han distanciado ya que desde hace un tiempo no suben contenido a sus redes sociales en el que aparezcan juntos como solía pasar. Razón por la cual se rumora que la pareja podría estar pasando por una crisis matrimonial, o en el peor de los casos se divorciaron.

Desde que se generaron dichos rumores ninguno de los dos actores se había manifestado; sin embargo, fue Carmen quien rompió el silencio frente al tema y se encargó de dejarle claro a todos un par de cosas.

La primera, es que sí se ha mantenido alejada de su esposo pero no porque estén atravesando un mal momento en la relación, sino porque él se contagió de Covid-19 y, como todos lo sabemos, esta enfermedad requiere de un debido aislamiento para que no se propague. Y ahora no se encuentran juntos porque, según dijo, ambos están enfocados en diferentes proyectos, ella en una novela que está grabando, y él se encuentra en argentina también trabajando.

Así que para acabar de una vez por todas con los rumores, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una foto con su esposo, acompañada de un cariñoso mensaje.

“Qué viaje el que estás haciendo, bebé, el próximo será juntos. Te amooooo”- escribió Villalobos.