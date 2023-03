Cinco momentos destacados de Los Premios Óscar 2023

"Todo en todas partes al mismo tiempo" arrasó en las principales categorías de la 95ª edición de Los Premios Óscar el domingo, alzándose con siete estatuillas, incluida la de mejor película.

Aquí cinco momentos destacados de la ceremonia en el Teatro Dolby de Hollywood:

Sobrevuelo de "Top Gun"

Tras el desfile de estrellas sobre la alfombra que excepcionalmente no era roja sino color crema, comenzaron los Óscar... en el aire.

Fue un inicio inolvidable: dos aviones de combate de la Marina de Estados Unidos sobrevolaron a solo 300 metros del Teatro Dolby, sede de la ceremonia en Hollywood, en un tributo a la nominada película "Top Gun: Maverick", la nostálgica secuela de la superproducción de Tom Cruise.

Muchos salieron de sus casas y recurrieron a las redes sociales para especular sobre lo que estaban haciendo los aviones sobre el cielo de Los Ángeles.

Los aviones procedían del escuadrón Flying Eagles en una base aérea militar cercana de California, reveló más tarde la Academia en un comunicado.

"Muchas gracias a la Marina de Estados Unidos por ayudar a ejecutar una ceremonia de apertura de los Óscar única", dijeron los productores del show.

Lady Gaga y Rihanna

Haciendo alarde de su pancita de embarazo, que ya mostró en el concierto de medio tiempo del Super Bowl en febrero, la superestrella Rihanna interpretó su canción "Lift Me Up", nominada al Óscar a la mejor canción original.

Pertenece a la película de Marvel "Pantera negra: Wakanda por siempre" y es un homenaje al difunto actor Chadwick Boseman, quien interpretó al homónimo "Pantera negra" en la primera película de la serie.

Nominada en la misma categoría, Lady Gaga también subió al escenario para cantar "Hold My Hand", compuesta para la película "Top Gun: Maverick".

Filmada en primer plano y casi sin maquillaje, la cantante no fue anunciada inicialmente en el cartel de la ceremonia.

Lenny Kravitz musicalizó al piano el segmento In Memoriam que recordó a las personalidades del mundo del cine fallecidas durante el pasado año cantando "Calling All Angels".

Lo había anunciado antes John Travolta, a quien se le saltaron las lágrimas cuando se refirió a Olivia Newton-John, con la que coprotagonizó la película "Grease" y que falleció el pasado agosto.

Una burrita y un oso

La ceremonia se desarrolló sin incidentes, pero contó con la participación de invitados sorpresa en el escenario: la burrita de "Los espíritus de la isla" y el oso de la comedia negra "Oso Intoxicado".

Si bien el burro era real, el oso estaba encarnado por un actor con un traje tosco, lo que ilustraba, según la directora de "Oso intoxicado" Elizabeth Banks, la importancia del cine digital.

"Sin los efectos especiales, así sería el oso", bromeó.

Colin Farrell, el protagonista de "Los espíritus de la isla", le lanzó un tierno beso al burro, que sin embargo no era el que trabajó en la película, aseguró la revista especializada Variety, citando una fuente familiarizada con el asunto.

"Naatu Naatu", canción viral

La contagiosa tonada de "Naatu Naatu", de la superproducción "RRR", hizo historia el domingo: fue la primera canción de una película india en ganar el Óscar a la mejor canción, superando en esta categoría a los pesos pesados Lady Gaga y Rihanna.

La victoria siguió a una actuación deslumbrante y enérgica, que deleitó a las estrellas de Hollywood presentes con su impresionante juego de pies.

"RRR", una extravagante historia ficticia de tres horas, cuanta la historia de dos revolucionarios de la era colonial a través de escenas de acción muy potentes visualmente.

Una bofetada que aún resuena

Un año después de que el actor Will Smith subiera al escenario para abofetear al comediante Chris Rock, el incidente fue el centro de muchas bromas el domingo.

"Si uno de ustedes no está contento con una broma y decide llegar a las manos, no lo va a tener fácil", dijo el maestro de ceremonias Jimmy Kimmel, haciendo referencia a un hit de Will Smith, "Gettin' Jiggy Con eso".

Porque el agresor potencial, dijo, tendrá que enfrentar una gran cantidad de superhéroes, bromeó, y mencionó al Hombre Araña (Andrew Garfield) y al protagonista de la serie de TV The Mandalorian (Pedro Pascal), ambos presentes en la gala.

Y agregó: "Si alguien en este teatro realiza un acto de violencia en algún momento durante el espectáculo, se le reconocerá con un Óscar a mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos", en alusión al regreso de Smith al escenario después de la agresión para recoger su premio al mejor actor.