Encuentran a niño de seis añitos mutilado; habría sido víctima de un rito satánico

Recientemente se registró en Africa un nuevo caso de violencia y tortura, esta vez hacia un niño de apenas 6 años el cual tuvo que vivir las más atroces situaciones debido a que personas inescrupulosas se aprovecharon de su inocencia y las pésimas condiciones de vida que debía afrontar el niño por la pobreza extrema en que se encontraba.

Según reportan medios internacionales, el niño vivía en un asentamiento africano llamado 'Blue Skye', donde merodeaba por el lugar en busca de comida y demás objetos que pudieran servirle para su situación, además comentaron que se caracterizaba por ser muy amable, ya que pedía que lo ayudaran respetuosamente y nunca se le vio faltando al respeto a las personas, por lo que era bastante apreciado.

Sin embargo, el niño fue encontrado lleno de sangre al rededor de todo su cuerpo, la ciudadanía se preocupó e inmediatamente hicieron lo posible por ayudarlo y salvar la vida de este pequeño, además se fueron en contra de las personas que son señaladas como responsables de sus torturas aun sin importarles que el pequeño perdiera la vida desolado en una zanja.

Mientras intentaban ayudarlo, comenzaron a buscar la herida para detener el sangrado del pequeño, y allí pudieron percatarse de que el niño ya no tenía su miembro masculino, lo habían castrado de la forma más cruel. Inmediatamente la indignación fue más grande, según relató un residente a medios internacionales: "no entiendo qué los impulsó a causarle esto al niño y no puedo comprender cómo alguien es capaz de semejante crueldad".

Publicidad

Aunque el pequeño fue trasladado a una clínica para intentar salvar su vida donde pudieron estabilizarlo y tratar de ayudar en lo que más pudieran, poco después habitantes de la comunidad comenzaron a rumorar que posiblemente se trataba de un ritual satánico y que el miembro viril del pequeño se ofreció como un sacrificio. Sin embargo, las autoridades confirmaron que aun no se ha conocido la identidad de los criminales y el caso está en investigación.

Te puede interesar: Salchipapa: una delicia kallejera