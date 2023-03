Dramática tortura a empleada doméstica secuestrada por sus jefes; tenía que limpiar su propia sangre

La mujer experimentó la situación más trágica de su vida luego de buscar un progreso en un país al sudeste de Asia, para poder mantener a sus cuatro hijos mediante sus labores domésticas, pero terminó secuestrada, torturada y por poco pierde la vida en repetidas ocasiones.

Todo ocurrió mientras Meriance Kabu tenía 32 años y el sueldo que ganaba su esposo no alcanzaba para sus hijos, quienes lloraban por no tener comida constantemente, debido a la situación crítica que enfrentaba su pueblo Timor Occidental, ubicado en Indonesia; por lo que no solo era su familia la que enfrentaba la precariedad. Mientras transcurría el 2014 escuchó una nueva oportunidad de empleo que le prometió un nuevo comienzo para su familia.

En medio de su ilusión, decidió aceptar la oferta de trabajar como cuidadora de una abuela de 93 años de edad, donde debía acompañarla en todas sus necesidades, cuando llegó a la capital de su país le quitaron el pasaporte y su celular, así trabajó durante tres semanas hasta que relató; una vez se confundió y puso el pescado en el congelador, su dueña se enojó y la golpeó con el mismo congelado, su cabeza comenzó a sangrar demasiado, por lo que después la siguiente orden fue que limpiara el desastre.

Meriance tenía totalmente prohibido salir del departamento y no tenía acceso a ninguna llave, mientras que los golpes se volvían más frecuentes y solo terminaban cuando la mujer se cansaba de golpearla. Su situación perduró por algunos meses donde sentía deseos de quitarse la vida, pero en estos momentos recordaba a sus hijos y decidió resistir; hasta un día se llenó de valor y escribió en un papel: "Ayúdenme, mi jefa me está torturando", por suerte llegó a manos de un ex policía y días después pudo ser rescatada.

Solo ahí sintió un alivio impresionante, aunque decidió denunciar a su jefa, el proceso no dio resultado por falta de material probatorio, ya que fue acusada por intento de homicidio, secuestro, entre otros crímenes más.

