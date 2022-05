Cintia , hermana del creador de contenidos Yeferson Cossio, compartió con sus seguidores una fotografía de cómo lucía cuando sufría de bulimia y anorexia; la influenciadora explicó que gracias al ejercicio pudo superar estos trastornos alimenticios.

A través de sus historias de Instagram, la también creadora de contenido para adultos, reveló una fotografía en la que se veía en extrema delgadez, según ella, sufría de bulimia y anorexia.

“Yo no era delgada de genética ni nada, yo ahí sufría bulimia, ya mi bulimia era prácticamente anorexia porque yo comía una manzana al día. Yo mido 1.69 y en ese entonces yo pesaba como 47 kilos, imagínense la rama que yo era y no por genética, porque si fuera por eso sería una belleza, era porque de verdad tenía un trastorno alimenticio y un trastorno mental", contó.

La joven de 25 años además confesó que, aunque muchos no lo crean, solo tiene cirugía de aumento de senos, pues su masa corporal la ha logrado a 'punta' de ejercicio.

"De volumen solo tengo mis senos operados, el embarazo me repuso mucho el peso y le cogí amor al ejercicio, como le he mostrado entreno con bastante peso para ser una mujer que no compite y cada día me exijo más y lo hago para subir de peso en mis piernas y las nalgas”, añadió.

Y agregó: "Gloria a Dios, ya todo está superado, ya no tengo trastornos, soy una mujer muy feliz, es en serio, no es fingido y lo otro es que mi niñez muy difícil”, dijo.

Cossio aprovechó para darle la noticia a sus seguidores sobre un libro en el que contará más detalles de su vida; este saldrá a la venta este martes.