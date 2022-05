VIDEO: Estarían usando aplicación para alterar pagos por Daviplata; huyeron al ser confrontados

Usuarios de redes sociales denunciaron a través de Facebook, aparentemente, una nueva modalidad de robo que involucraría la aplicación móvil 'Daviplata'; según la denuncia, la pareja en cuestión estaría haciendo pedidos por grandes valores sin que el pago se vea reflejado.

En el video se puede ver a la pareja esperando la confirmación de la tendera, al parecer, luego de hacer un supuesto pago de una compra. Sin embargo, esta espera la recepción del dinero, trasferencia que nunca se efectuó.

Según la denuncia hecha en redes sociales, la pareja estaría usando una aplicación para alterar "pantallazos" con la comprobación del movimiento.

"Continúan los intentos de robo con Daviplata. Por favor, tengan mucho cuidado. No es la primera vez que nos pasa y la gente es muy cínica, puede seguir intentándolo 1, 2, 3 veces hasta que alguien cae", explica la denuncia.

Y agrega: "Recuerden, están llevando pedidos grandes, por valores superiores a los $200.000. Suelen pedir Buchanan’s, dulces, Smirnoff, cigarrillos. De todo y nunca entran los pagos de verdad. Dense cuenta de cómo huyen al ser descubiertos.

Lo que más generó indignación a los usuarios fue la presunta muestra de que sí intentaban robar con engaño de falsa transacción, pues, increíblemente, huyeron cuando supuestamente ya habían transferido altas sumas de dinero.

"¿Consignaron y dejaron la plata como si nada, y antes bravo?", "hubiera salido la supuesta transacción, no se hubieran ido así como así", "si yo enviara plata y no llega, no me voy del lugar hasta que se aclare todo, es más, llamo a la Policía", son algunos de los comentarios de la publicación realizada por Michell Celis, aparentemente, la tendera denunciante.

Tras la denuncia, usuarios se han encargado de enviar mensajes de alerta a otras personas, pues según ellos, esta nueva modalidad de robo estaría tomando fuerza, por lo que aconsejan verificar que el pago se efectúe de manera inmediata en la cuenta que recibe la transacción y no confiar solo en el comprobante mostrado por el cliente.

