Cuánta falta me haces: Ginneth Fuentes recordó a Jota Mario en el día de su aniversario

Ginneth Fuentes, viuda de Jota Mario Valencia, recibió cientos de aplausos tras recordar a su esposo en la fecha de su aniversario de matrimonio. Con una linda fotografía en Instagram, la mujer envió un abrazo al cielo.

“Qué le voy a hacer...Te convertiste en el todo de mi vida. No hay distancia para quienes se aman, no hay temores entre quienes se tienen confianza, no hay desesperanza en medio de las almas que se tienen Fe. ¡Cuánta falta me haces!”, escribió la esposa de Jota Mario.

En la postal se ve a Ginnet Fuentes de espaldas dando un beso en la mejilla a un sonriente Jota Mario.

Su bonito mensaje fue comentado por decenas de sus seguidores, quienes la felicitaron por ser una “dama completa” y por seguir dando muestras del amor que siente por el presentador, aunque ya no esté en este mundo.

“Él estará siempre contigo”, escribió una seguidora que quedó encantada con la publicación. También recibió mensajes de quienes conocieron y trabajaron junto a Jota Mario como Claudia Bahamón, Catalina Gómez, Alejandro Estrada. Ellos le enviaron abrazos llenos de amor.