¡De nuevo es señorita! Sara Uribe revela hace cuanto tiempo no hace el delicioso

Sara Uribe suele ser una mujer demasiado relajada para hablar de cualquier tema, por ese motivo hace poco aprovechó sus redes sociales y respondió hace cuanto no tiene relaciones sexuales con un hombre.

La empresaria de belleza suele ser muy activa en su cuenta personal de Instagram y allí respondió algunas preguntas de sus seguidores. Uno de ella le dijo: "¿última vez del delicioso?", a lo que Sara Uribe dijo sin pelos en la lengua: "Ay gordo, yo hace mucho no hago el delicioso de verdad, ¿sabe por qué?, porque cuando yo me acuesto con alguien es con muchísimo amor y porque me tiene que gustar demasiado, demasiado".

Algunos segundo más adelante, la joven influencer reveló lo que le gusta de un hombre: "Primero y único que sea un buen ser humano, cuando usted es buen ser humano, usted es buen papá, usted es buen hijo, buen trabajador, buen empleador, buen hermano...".

Sara Uribe aprovechó para contar si el físico le importa: "Pues yo no sé donde tengo el gusto yo, pero si hay negros que me encantan".

Recordemos que hace algunos días, otro usuario aprovechó para sacarse una duda por medio de Instagram y le preguntó si le gustaría tener más hijos, pregunta que le encantó responder y además aprovechó para lanzar una seria advertencia a sus pretendientes. "Siiiii, siiii, siiiii, así que hombres que no quieran hijos, ni se les ocurra escribirme porque me muero por tener una familia grande. ¿Se imaginan un hermanit@ de jaco?".

Así mismo, Sara contó en su momento cómo es su relación con la familia de su expareja, el deportista Fredy Guarín : "Yo solo deseo que mi hijo sea un niño feliz, lleno de amor y no tiene la culpa de nuestros actos. Y ellos son la familia que yo elegí y para ellos y por ellos y por ende es la familia de mi hijo y siempre voy a estar para ellos".