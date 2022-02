El desubicado ombligo de Yina Calderón se vuelve blanco de burlas

Los dedos de las manos ya no alcanzan para contar los actos descabellados de la creadora de contenido Yina Calderón, quien una vez más vuelve a ser blanco de críticas y burlas por los internautas.

Esta vez el motivo fue su ombligo, y no precisamente porque esté en el centro del mundo, ni mucho menos en el centro de su cuerpo, que es donde se supone debería estar.

¡Pero no! Al parecer la última vez que Yina Calderón entró al quirófano con el objetivo de moldear y perfeccionar cada vez más su cuerpo, para ser reconocida como 'la barbie colombiana, las cosas no salieron tan bien; pues su ombligo no quedó completamente centrado, probablemente por el estiramiento de piel.

Sin embargo, como era de esperarse a sus seguidores nada se les escapa, y no dudaron en bombardearle de comentarios una foto que deambula en Twitter , donde se puede observar a la influencer en un crop top color rojo que deja al descubierto su abdomen y por supuesto su ombligo que no mantiene su posición normal.

"Ese cirujano de Yina Calderón casi le pone el ombligo en el apéndice”, comentó una de sus seguidoras. Otro dijo: “¿Esos eran los resultados con los que íbamos a quedar boquiabiertos?”. Y así otros tantos que en vez de elogiarla, destruyen con un par de palabras.

Los memes abundan. Sin embargo, no todos son detractores; algunas personas salieron a defenderla, exigiendo que se eviten hacerle comentarios violentos y machistas, pues pese a sus decisiones acertadas o no, ella merece respeto como cualquier otro ser humano.