El día que a Aleks Syntek le regalaron un barril de orines diciéndole que era tequila

El cantante mexicano Aleks Syntek, interprete de canciones como "sexo, pudor y lágrimas", "lo que tú necesitas", "te soñé" entre otros éxitos, estuvo hablando con el joven creador de un famoso Podcast llamado 'Creativo', Roberto Martínez. Ahí, durante una charla de casi dos horas y media, el artista tuvo la oportunidad de contar varias anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera musical y hubo una en particular que llamó bastante la atención.

Según lo expresó el artista, el hecho pasó hace varios años, probablemente en el año 1993, cuando subir líquidos al avión aún estaba permitido. Aleks, que se dirigía a su casa, estaba sentado en el puesto que le habían asignado, cuando de repente se le acercó un hombre, que tenía en sus manos algo que parecía como un barrilito, el cual le regaló diciéndole que era una clase de tequila de agave.

Cuando el cantante llegó a su casa, dispuesto a disfrutar de su regalo, se dio cuenta que este olía horrible. Al parecer le habían dado gato por liebre, pues lo que el hombre le dijo que era tequila, eran realmente orines.

"Me sentí muy agredido (...) pero sabes qué, hay gente que tiene este tipo de desplantes; como el tipo que es exhibicionista y tiene una gabardina y cuando te ve la abre y te muestra su cuerpo desnudo. Yo creo que son 'Filias'; yo quise pensar que este tipo tenía algún tipo de trastorno (...) No creo que me haya querido herir así de a propósito" le dijo Aleks a Roberto, quien en medio de la anécdota se rio, pero al mismo tiempo reconoció que además de loco, había sido un acto muy desagradable.