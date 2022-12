El mensaje de APOYO de la viuda de Martin Elías a Luisa Fernanda W

Después de la discusión que tuvo el papá de Legarda con Luisa Fernanda W a propósito del lanzamiento de una canción en que participó el artista en vida, la youtuber realizó una publicación explicando que la canción no saldría al aire.

En el comunicado Luisa manifestó que lo peor ya había pasado, refiriéndose a que después de perder al amor de su vida ningún problema era tan grande. Los fans salieron a enviar mensajes de apoyo que secundaban lo dicho por la youtuber paisa.

“Toca aprender a soltar, y eso también implica soltar hasta tus proyectos más amados. En esta vida nada ni nadie es de uno... así que con mucha pena me toca decirle adiós también a esta canción. ya lo peor paso, y espero que entiendan que lanzar un sencillo o no, no puede ser más triste que lo sucedido”, manifestó la artista tras la publicación del comunicado oficial que notificaba la cancelación del lanzamiento de ´Me sigues queriendo’.

Ahora bien, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, que perdió a su esposo hace ya dos años, se solidarizó con la artista dejando un mensaje en que demostró su apoyo comentando “Así es Luisa, “Lo peor ya pasó…” que nada robe tu paz y tranquilidad”.

