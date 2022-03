El negocio al que Yeison Jiménez dedica su tiempo cuando no está cantando

El cantante de música popular y exjurado del reality 'Yo me llamo ', Yeison Jimenez , ha mostrado y expresado en diferentes ocasiones, a través de sus redes sociales , su pasión por los caballos. Es por eso que cuando tuvo los medios y la oportunidad de crear su propio emprendimiento no dudó de que sería algo relacionado con estos bellos e imponentes animales.

Así que cuando Yeison no está de gira ofreciendo conciertos , le dedica su tiempo a uno de sus negocios alternos, el cual implica tener contacto directo con caballos. Se trata de su pesebrera llamada 'La Cumbre', que está ubicada en el departamento de Antioquia.

“Uno siempre soñaba con ver un animalito, comenzar a ensillarlo. En mi caso, siempre he querido hacer el proceso desde cero: hacer nuestros propios cruces, hacer los embriones y esperar a que nazcan. Es un proceso muy largo”, expresó el cantante, que habla con mucho orgullo de su empresa, la cual parece estar muy bien estructurada, desde lo que se alcanza a ver a través de sus redes sociales oficiales.

Y por si fuera poco, el intérprete de canciones como 'Aventurero', 'Guaro', 'Bendecida' y otros éxitos más, lanzó el año pasado una línea de gorras, que comercializa en su negocio, a las cuales les puso nombres muy genuinos como: la piloto del fuerte de La Cumbre, hechicera de La Cumbre, trincherazo de La Cumbre o Maldita traga de La Cumbre.

En una entrevista que el cantante le concedió a un reconocido programa nacional de chismes, reveló que este es uno de los negocios que más dinero le genera.