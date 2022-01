Elianis Garrido enamora con sexys movimientos al bailar danza árabe

Elianis Garrido es una de las mujeres más seguidas en las redes sociales y suele compartir todo tipo de contenido en ellas.

Hace poco la presentadora compartió en su cuenta personal de Instagram , en la que tiene más de 5 millones de seguidores, un video con el que cautiva a sus fans al hacer algunos movimientos sexys bailando danza árabe.

Junto a su publicación que ya tiene más de 24 mil reproducciones y miles de comentarios, ella recordó el momento en su vida en el que grabó el video y agradeció al baile por ser su cura en momentos difíciles.

"Es un #tbt : Les contaré una pequeña historia con este video. Es de Abril de 2020, primeros dos meses de pandemia, pánico excesivo, depresión , deudas , ansiedad , sentimientos encontrados como seguro teníamos muchos por aquí… tenia MUCHOS miedos … días q no quería pararme de la cama (pero por fortuna tenía trabajo y debía ir !). Salía de casa con miedo de contagiarme y morir o peor: contagiar a mi mamá q esos días (Gracias a Dios ) estaba conmigo en casa...", escribió Elianis en la primera parte de su publicación.

Unas palabras más abajo, la presentadora contó cómo fue que grabó el video: "Ese día es especial, estaba TAN triste , puse en mi pc un video de danza árabe y me puse a replicar lo q veía , por eso mi cara de concentrada, estaba con los ojos puestos en las bailarinas q veía en pantalla , decidí grabarme para después mirar cómo iba mi proceso...".

Con ese #TBT la presentadora quiso agradecer por encontrar en la danza su salida a muchos problemas: "Hoy (un año y medio después ) revisando mi cel lo encontré y recordé esa crisis y agradecí tanto por tener este amor y respeto por la danza que rememorando etapas de mi vida , siempre ha sido parte de mi Cura...".

Los mensajes de sus fans no se hicieron esperar quienes apoyaron su forma de pensar: "Así es, la música , baile, pintura , etc son una increíble terapia ", "Así es mi Eli, para mi el ejercicio fue y será mi terapia", "En mi caso entrenaba todos los días con o sin ánimo me salvo la vida literal el ejercicio", "Para mí el crochet es mi terapia", fueron algunos de los comentarios que su publicación.