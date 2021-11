Elianis Garrido, envuelta en un nuevo romance: "prueba reina" la delató

Elianis Garrido , en su reciente visita a Cartagena de Indias , no logró pasar desapercibida por los paparazzis quienes la grabaron caminando por las calles de La Heroica, en compañía de un hombre, mientras se abrazan mutuamente y de una manera que para muchos es considerada comprometedora.

Tal como se aprecian en las imágenes difundidas, la presentadora recorre y disfruta del paisaje nocturno con su posible "nuevo amor", sin embargo, y por la posición en que filmaron, se desconoce por completo la identidad del personaje.

El 'Gordo' Ariel, uno de los conductores del programa Lo Sé Todo, fue quien hizo pública la noticia e intentó sacarle información a su compañera de set, pidiéndole explicaciones al respecto: "Tú me cuentas qué es lo que estamos viendo en cámaras, ¿Te parece?".

En su defensa, Elianis, quien lucía un poco nerviosa ante la situación que estaba siendo expuesta, aseguró que “uno ya no puede caminar abrazado con ningún amigo (...) No pasa nada, no entiendo", manteniéndose firme en su posición sin dar más información.

La anterior prueba reina delataría a la barranquillera y haría oficial aquel romance que todavía no se ha hecho público; además, este rumor crece con fuerza tras conocerse la ruptura de más de 5 años de relación entre Elianis y Andy Caicedo el pasado mes de septiembre.

Por su parte, seguidores de la actriz y modelo sacaron sus propias conclusiones: "Que no se note que todo fue planeado y Elianis haciéndose la sorprendida", "A mí tampoco me engañan con eso", "Ella misma envió las evidencias al trabajo", "Ella se lo merece, es súper linda y trabajadora".