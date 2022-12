Elizabeth Loaiza llora al hablar de los biopolímeros que se inyectó en la cola

Elizabeth Loaiza es una de las modelos más cotizadas del país y su cuerpazo ha sido elegido por marcas de ropa íntima y de traje de baño. Incluso, ha ganado concursos por tener una cola de infarto.

Sin embargo, la propia modelo grabó dos videos en los que se aparece canalizada y habló de la dificil situación que vive ahora por haberse inyectado biopolímeros en la cola.

"Fue terrible. Cuando iba a entrar al cirujano...uno siempre dice -eso no me va a pasar a mí-me despedí de mi mamá y pensé en mi hija. ¿En qué momento hice eso? Imagínense dejar a los hijos solos por una cirugía estética", dijo entre lágrimas la bella modelo.

"Mis amigas se lo hacían y yo quería quedar divina. Me apliqué un poco en la zona donde termina la espalda y empieza la cola para crear una curva y fue lo peor que pude hacer", dijo Loaiza.

La modelo asegura que tuvo que someterse a una operación con anestesia general para extraer la sustancia de su cola, que afortunadamente no fue mucha.

"A algunas mujeres les reacciona en unos meses y a otras después de ocho años, pero siempre va a reaccionar", recalcó.

También hizo un llamado a todas las mujeres y niñas que no están conformes con su cuerpo para que eviten inyectarse este tipo de sustancias.

