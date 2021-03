Entre lágrimas, Aida Victoria reveló la razón por la que se cambió el nombre y su significado

La bella y polémica Aida Victoria Merlano se ha caracterizado por tener una personalidad arrolladora y poco le importa lo que los demás opinen sobre ella o sobre su contenido en redes sociales. Recientemente, concedió una entrevista para hablar sobre su vida que dejó a muchos conmovidos.

En un espacio junto al actor Jorge Enrique Abello, dialogaron sobre aquellos momentos duros que vivió cuando su madre se encontraba privada de la libertad y todo lo que eso implicó en su vida.

"Fue una cosa muy dura. Yo tenía 19 años, era una joven asustada. Me bajaron con una pistola en la cabeza", recuerda la joven influencer. Sin embargo, asegura que todo esto la dejó vulnerable y "desnuda" al ojo público y que por esa razón decidió desnudarse para la revista Soho por "su propia voluntad".

Jorge Abello también indagó sobre la decisión que había tomado de cambiarse el nombre y ella confesó que fue una historia muy bonita en su vida y que la cuenta con orgullo. Incluso, reveló que su nombre de nacimiento era Caroline.

"Cuando mi mamá se entrega y la meten presa, me llaman a decirme que mi mamá se quiere quitar la vida. Yo compré un tiquete y me fui a Bogotá a acompañar a mi mamá. Desde ahí fue la época más dura de vida, depresión, medicación", cuenta Aida.

También recuerda que su mamá la llamó un día para decirle unas palabras y ella tomó la decisión de cambiarse el nombre.

"Mi mamá me llamó un día y me dijo: hija si tiene pena que te relacionen conmigo, tú diles que no me conoces. Entonces, yo le dije: ¿qué clase de culicagada crees que tú que criaste? Me acuerdo que me fui a la registraduria esa tarde a buscar mi registro de nacimiento. Me tomó toda una tarde cambiarme el nombre, me pidieron mis documentos. Me acuerdo que me costo 127.000 pesos cambiarme el nombre", indicó.

Con relación al significado, Aida también confesó que lo escogió porque dice sentirse orgullosa de su madre, pese a las circunstancias.

"La llamé y le dije: mamá sé que no lo puedes ver, pero me acabo de cambiar el nombre. Primero porque me siento super orgullosa se que seas mi mamá y segundo porque yo sé que mi vida se va a marcar con victoria a pesar de lo que haya detrás o lo que haya pasado", dijo llorando la joven influencer.

Vea la entrevista completa