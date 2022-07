Epa Colombia confiesa que le fue difícil dejar las drogas

Epa Colombia tomó la decisión de contar el difícil proceso por el que debió pasar para dejar atrás su más oscuro pasado tras tomar malas decisiones.

El pasado lunes 11 de julio, luego de protagonizar una polémica más por su participación en la feria ‘Expobelleza 2022’, en Medellín, mientras iba manejando hizo publicaciones en sus historias de Instagram, donde empezó a contar aspectos de su vida, de lo que fue su pasado, y de sus antiguas amistades.

Muy a su particular manera, mando indirectas a su ex pareja Diana Celis, luego hizo énfasis en su pasado donde se atrevió a realizar una inesperada y dura confesión.

“En este momento voy para la iglesia y te quería decir que me siento muy agradecida con Dios, es que siento que Dios me cambió, ¿Sabes por qué siento que Dios me cambió?, yo sé que ahorita me van a decir: Ay, ridícula, tú no la das”, dijo la empresaria.

Sin que nadie se lo preguntará, mencionó que consumía drogas y del episodio en el que daño las estaciones de TransMilenio en medio del paro nacional del 2019, demostrando que es capaz de reconocer sus errores, falencias y malas decisiones.

“Amiga, mira, yo antes consumía drogas y sentí que nunca las iba a poder dejar. Luego llegaron a mi vida malas amistades que me dijeron: Dale al TransMilenio”, expresó Epa Colombia.

Luego de atreverse a contar esa experiencia de vida, ella comentó que a pesar de estar acompañada con su novia Karol Samantha y en determinados eventos por ‘influenciadores’ y personas de su empresa, no tiene realmente amigos que sean su pilar y la acompañen.

Con una reflexión profunda y realista, Epa afirma que se dejan llevar por su personaje viral y que las personas que tienen la oportunidad de acercarse a ella no la conocen realmente.

“Yo sé que yo no te caigo bien, pero tú no sabes quién está detrás de la Epa Colombia. Siguen a Daneidy Barrera Rojas, pero a ti no te cae bien esa vieja, te cae bien la Epa que es escandalosita”, aseguró la empresaria de keratinas.

Con todas están palabras y confesiones que habló abiertamente, deja en sus seguidores la transparencia de tener problemas como cualquier persona podría llegar a tenerlos.