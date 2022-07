"Eres como el vino", le dicen a Residente por foto mostrando su escultural cuerpo

Residente es sin lugar a dudas uno de los artistas más reconocidos que hay a nivel mundial y quien es muy activo en sus redes sociales en las que comparte fotos y videos personales y de su trabajo como cantante.

Hace poco el intérprete de 'La vuelta al mundo' calentó a sus seguidores en su cuenta personal de Instagram, en la que lo siguen más de ocho millones de personas, al publicar una foto mostrando su escultural cuerpo.

Residente está parado frente a un espejo y con una cara de 'pícaro', posa subiendo sus brazos dejando ver varias partes de su cuerpo tonificadas.

Junto a su imagen el artista escribió: "Charreando a los 44…". De esta manera ratifica lo que varios de sus fans le dicen y es que cuantos más años tiene más 'bueno' se pone.

Hasta el momento su posteo tiene más de 300 mil me gusta y miles de comentarios como: "El bichote!!!", "Así, sin bajar los brazos hasta diciembre. 😁", "Tas bueno cabron🔥", "Sos como el vino René 🤤", "Cuarenta y 4 poneme 😅😍", y muchos más.

Recordemos que hace varios meses Residente tuvo un fuerte enfrentamiento con el cantante paisa J Balvin y hasta le llegó a hacer una canción. En ese momento René dijo en sus redes: "En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y, al final, le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el tema".

J Balvin nunca se refirió sobre este tema en sus redes y, por el contrario, siguió haciendo su vida cómo si nada hubiera pasado.