Esperanza Gómez, con insinuante foto, invita a fans a conocer su secreto más prohibido

Esperanza Gómez sigue siendo tendencia en diferentes redes sociales debido al contenido subido de tono que publica a diario para sus millones de seguidores en todo el mundo.

Hace poco, la mujer puso a volar la imaginación de sus fans, al compartir en su cuenta personal de Instagram , una foto bastante sensual y provocativa.

Allí se puede ver que Esperanza está sentada en lo que parece ser un sillón de una sala y tiene sus piernas cruzadas. La actriz de contenidos para adultos está usando una lencería demasiado chiquita de encaje color negro y fucsia.

Junto a su foto, ella dejó un mensaje candente para sus fans, invitándolos a que conozcan más secretos sobre ella: "Quieres conocer mi secreto más prohibido 🤪😈😈😈".

La publicación explotó en comentarios y sus seguidores no dudaron en expresarle lo que sienten por ella: "Diosa x donde te miren ❤️", "Siiiii. Y me encantaría que me lo dijeras en el oído. Ya sabes para escuchar perfectamente todos los detalles 😏", "Si lo das a conocer, entonces ya no será secreto ni tampoco será prohibido. 😉", y muchos más.

Recordemos que hace poco, Esperanza Gómez disfrutó de unos días de sol y playa, momento que aprovechó para tomarse una instantánea mostrando sus enormes duraznos en primer plano y un poco llenos de arena. Su foto cautivó a internautas quienes halagaron los grandes atributos físicos que tiene la actriz.

Junto a la imagen, ella le pidió ayuda con el aceite a sus seguidores: "Ayuda con mi aceite 😩😩😩 puedes???☺️😈🤪🤪🤪".