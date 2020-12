Estoy en mi semana 11: Valentina Lizcano anunció que está embarazada

Valentina Lizcano anunció que está embarazada y que atraviesa su tercer mes de gestación. Por medio de un largo y bello mensaje, la vallecaucana afirmó estar estar esperando bebé: "Así es, estamos en embarazo, en gestación, digo estamos porque soy una creyente de que esto es un tema de familia. Estoy en mi semana 11 (ya vienen los exámenes más importantes)", dice parte del mensaje que escribió.

Así pues, Valentina le dará a su hijo Salvador un hermano o hermanita en los próximos 6 meses y, aparte de estar feliz por la nuevas buenas, la actriz resaltó que la primera etapa ha sido bastante complicada, pues hace poco tuvo un accidente en medio de una grabación.

"Mi embarazo estuvo en riesgo por un accidente", comenta en la emocionante grabación. "Los síntomas han estado fuertes, muy distinto a mi primer hijo, pero como siempre todo cargado de muchoooo aprendizaje y conocimiento, me siento agradecida con la vida, con mi vida con lo que veo en mi casa, con cómo me veo y me siento en este momento”, señalo.

Además, la joven y bella mujer agradeció a su pareja Giulio Iannelli por construir “verdades pegadas con amor".

Giulio posteó una ecografía del bebé y también se muestra muy feliz con la llegada del nuevo integrante de la familia.