Fíjate, fíjate, fíjate: ‘La Chilindrina’ cumplió 70 años y así los celebró

La reconocida actriz, locutora y empresaria María Antonieta de las Nieves, más conocida como ‘La Chilindrina ’ cumplió 70 años y los celebró con toda la energía en sus redes sociales.

La mexicana compartió diferentes imágenes en su cuenta de Facebook y rápidamente se viralizó, pues ya tiene más de 18.000 reacciones. En las instantáneas se aprecia el mensaje que dice: “Feliz cumpleaños a mi mamá María Antonieta”.

En la publicación se le ve en diferentes momentos de su vida. La primera foto es de su niñez, la segunda interpretando a ‘La Chilindrina ’ junto a una estatua en honor a su personaje y, por último, una fotografía más actual en que simplemente posa muy contenta.

Además, publicó en su cuenta de Instagram dos videos en los que envía sus buenos deseos para sus seguidores como mensaje de Navidad y fin de año: “Hola, yo soy el duende chilindrino de Santa Claus y me dijo que mi casa se llama Chilindrilandia y que desde aquí yo les mando feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todas mis redes”.

También añadió que ya está cansada de la pandemia del coronavirus que ha marcado el 2020, por lo que espera que el próximo año se viva con normalidad: “Además nos vemos el año que viene con pande…. No, el año que viene sin pandemia porque no, la pandemia ya me chocó, ya me cayó gorda y no quiero pandemia”.

Lo cierto es que sus 70 años no son visibles aun, ya que conserva siempre el espíritu de una pequeña niña como lo es ‘La Chilindrina ’ y no pierde oportunidad para sacar una sonrisa a sus seguidores y alegrarles el día.