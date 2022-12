Filtran supuesto chat de ‘La Liendra’ con hermosa mujer y ahora la están "amenazando"

‘La liendra’ nuevamente volvió a ser noticia en Internet, tras el escándalo que hubo por el accidente que tuvo con un motociclista.

Esta vez por la polémica que surgió luego de que se filtrara una supuesta comprometedora conversación entre una joven llamada Vanesa Ramírez y el influencer paisa.

Mediante un video, la chica reveló que el chat es real y se aprecia como ‘La liendra’, luego de reaccionar a una de sus historias, le pide el número de teléfono.

Muchos quedaron asombrados con la forma en la que “le echa los perros”, aunque ella al final no le pone mucha atención y deja claro que es casada y tiene una hija.

Al enterarse de esto, el influencer le pide disculpas diciéndole que él es fiel. Sin embargo, esto no bastó, pues muchos comenzaron a decir que, por culpa de Vanesa, la relación entre ‘La Liendra’ y Luisa Castro se había terminado.

En uno de los videos compartidos, la mujer señaló: “Me están amenazando, diciendo cosas súper feas, espero a todos les quede claro. No sé ni por dónde empezar responder los mensajes que me han enviado y a los negativos no sé qué escribirles. Me están diciendo ‘quitamaridos’ y que ojalá me deje ver en la calle’. No voy a poder salir por un tiempo”, señaló temerosa la bella mujer.

‘La liendra’ aún no se ha pronunciado en redes sociales sobre este tema.