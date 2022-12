Romina Ortega es la esposa de nada más ni nada menos que el controversial arbitro Néstor Pitana, quien hoy es tendencia por haber sido el juez del partido de Brasil - Colombia , ya que cientos de personas lo criticaron por la forma en que juzgó una jugada.

Romina es una modelo fitness que es reconocida por su gran cantidad de admiradores en su cuenta de Instagram, pues la mujer ya superó los 170 mil seguidores.

Asimismo, Romina tiene una cuenta en la reconocida plataforma de contenido erótico OnlyFans, donde supera la anterior cifra.

Pues tal parece que su belleza tiene hipnotizado a más de uno y es que a pesar de haber sido madre de dos hijos se conserva como ninguna.

De hecho, ahora varios internautas no solo no pasan a Pitana por el hecho de no haber invalidado el gol de Brasil, sino por su esposa Romina, con quien está casado desde febrero del año 2018, pues algunos dicen que el hombre es muy afortunado.

Cabe mencionar que Pitana fue considerado el mejor árbitro del mundo en el año 2018 y actualmente se encuentra entre los cinco mejores.

Según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, los 5 de mejores árbitros del mundo de este año 2021 son:

• Félix Brych (Alemania)

• Cüneyt Çakır (Turquía)

• Bjorn Kuipers (Países bajos)

• Nicola Rizzoli (Italia)

• Néstor Pitana (Argentina)

