Hermana de James Rodríguez mostró tierna foto de cómo avanza su embarazo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, mostró a sus seguidores cómo avanza su embarazo.

“My babyboy creciendo. Qué rápido pasan las semanas”, dijo la joven influencer en la publicación.

Aunque la joven ha querido mantener su embarazo en privado, decidió mostrar cómo ha cambiado su cuerpo mientras su bebé sigue creciendo.

Ante la publicación, la hermana del futbolista recibió cientos de comentarios de parte de sus seguidores, quienes halagaron su belleza en esta nueva etapa de su vida.

En días anteriores, Juan Valentina había comentado que prefería tener su embarazo en privado por su tranquilidad.

Publicidad

“La verdad me enfoqué en estar tranquila. Para nadie es un secreto que a veces los comentarios en redes sociales son tóxicos, no de todos ustedes, también hay quienes comentan y preguntan con mucho amor. Aun así, quiero proteger a mi bebé y mi familia de esa minoría que no lo hace”, expresó.