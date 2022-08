Hija de Andrea Valdiri se hace radical cambio de look y enamora a internautas

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenidos más reconocidas que hay en el país y a quien le encanta ser bastante activa en sus redes sociales en las que comparte con sus millones de fans algunos momentos familiares y de su trabajo.

Por ese motivo, hace poco ella decidió compartir en su cuenta personal de Instagram, algunos videos en los que se le ve en un día de chicas junto a su hija mayor Isabella. Ambas fueron a un salón de belleza y mientras Andrea Valdiri se hizo algunos retoques en su cabello, la protagonista fue su hija, pues se hizo un radical cambio de look.

Recordemos que Isabella solía tener el cabello bastante largo, sin embargo, tomó la decisión de cortárselo casi a la altura del hombro, dando un estilo más casual, fresco y relajado.

Mientras la pequeña estaba en la silla esperando que terminaran con el corte, su mamá le preguntó cuáles eran los motivos para el cambio, a lo que Isabella respondió: "Es por natación y por futbol. Natación es porque como traigo gorro el pelo se me viene a la cara y el futbol es para que no me golpee la cara".

/Foto: Instagram Andrea Valdiri

/Foto: Instagram Andrea Valdiri

Por otro lado, recordemos que Andrea Valdiri comparte en su cuenta de Instagram algunas fotos subidas de tono y hace poco publicó varias imágenes usando lo que parecía ser una diminuta pijama y varios internautas aseguraron que no estaba usando ropa interior en su parte inferior.

La empresaria se mostró muy sensual sobre la cama y en otras lució un vestido ceñido al cuerpo dejando en evidencia sus marcadas curvas.

A los cientos de comentarios que dejaron sus "enamorados" en el posteo, su esposo Felipe Saruma salió a reclamarle. Aunque el joven de 23 años nunca se ha mostrado celoso, esta vez no quiso pasar por alto la publicación.

"¿Y esos cucos no son solo míos?", escribió el creador de contenidos, dando a entender que la empresaria habría posado con esas prendas de manera exclusiva para él.

