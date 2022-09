El exfutbolista Fredy Guarín decidió abrir su corazón hace poco y contarle a sus seguidores el momento complicado que vive en lo personal.

Junto a una foto en la que se le ve llorando y bastante triste, el deportista escribió: "Hoy quiero mostrarme así tal como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni generar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a alguna persona".

Publicidad

“De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más...”, continuó contando.

Luego mandó un mensaje para todas aquellas personas que lo necesiten: “Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea Él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné”.

Esta publicación impactó a más de un internauta quienes le mandaron algunos mensajes de fortaleza en este momento complicado.

Luego de la publicación de Fredy, Sara Uribe, expareja sentimental del deportista, compartió una foto en su cuenta personal de Instagram, en la que aunque no mencionó a Fredy, varias personas aseguran que el mensaje iba dedicado a él.

Publicidad

Con una imagen que tenía una flor de fondo, la empresaria de productos de belleza femeninos escribió: "Me enterraron, sin saber que yo era semilla… pero se te olvidó que éramos".

Foto de Sara Uribe

/Foto: Instagram Sara Uribe

Recordemos que hace algún tiempo, la paisa contó un poco sobre cómo era su relación con Fredy Guarín: "Cuando nació Jacobo, no les miento, fue muy difícil para mí. La situación estaba alejada de lo que normalmente dicen en muchas partes: un idilio de amor. Fue complejo, no me acostumbré fácil a tener una personita para alimentar. Ahí me di cuenta de que todas las mujeres tenemos nuestros tiempos, sin sentirnos culpables. Todas las historias son diferentes y esta fue la mía".

Publicidad

Te puede interesar: Yina Calderón fue abucheada en tarima 😱 - La Kalle

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados