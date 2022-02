Isabel Cristina Estrada posa en bikini y su abdomen se roba todas las miradas

Isabel Cristina Estrada es una de las actrices más cotizadas que hay en Colombia y sabe hacer uso de las redes sociales en las que siempre comparte diferentes contenidos para mantener al tanto a sus seguidores de su vida personal y laboral.

Hace poco la actriz de la novela 'Nuevo rico nuevo pobre' de Caracol Televisión, dejó 'chorreando baba' a sus más de 700 mil seguidores en la red social de Instagram al compartir una foto con poca ropa.

En la imagen podemos ver a Isabel Cristina Estrada sentada en un muro y de fondo mucha nieve, pero el frío ella lo combatió con sus candentes fotos en vestido de baño color beige mostrando su tonificado cuerpo y su abdomen de acero.

Hasta el momento su foto tiene más de 12 mil me gusta y ha recibido miles de halagos de sus seguidores quienes aplauden su constancia con el deporte para poder mantenerse tan guapa físicamente.

" Hermosa❤️❤️😍❤️😍 Perfección", "Hermosaaa! Donde yo salga en vestido de baño en la nieve me detienen…..", "ai dios mio que mujer mas lida", "Diosa de la belleza!! Guapura", "No no lo se Mi Amor,Pero estas muy Bonita muy linda!", "El amor platónico de muchos de nosotros", "Todo eso es apunta de bicicleta", son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans en su publicación en el feed de Instagram .