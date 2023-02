Jessica Cediel luce radical cambio de look y la comparan con Megan Fox

Jessica Cediel es una de las mujeres más bellas que hay en el país y quien con el paso de los años se ha ganado el cariño de sus fans gracias a los contenidos que publica por medio de sus redes sociales.

Por ese motivo hace poco llamó la atención en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 9 millones de personas, una serie de fotos y videos mostrando su nuevo look con el que la llegaron a comparar con la reconocida actriz Megan Fox.

Y es que Jessica Cediel decidió cambiarse el color de sus ojos usando lentes de contacto en tono azul, sin lugar a dudas un detalle que marcó muy bien su rostro y enamoró a miles de personas. "Me encanta que les gusten los cambios, los cambios son superbuenos, por DM me están mandando como que parezco búlgara, que parezco rusa… que mejor dicho espectacular".

En otro posteo escribió: "Todos los días me siento linda! 🌸🫠Y la lindura no tiene que ver con el físico, tiene que ver con el ALMA! 💎🦋 No soy perfecta y tengo mucho que aprender! Pero eso si TODOS los días trato de ser la mejor versión de mi! 🫶 Con mis defectos y mis virtudes 🥹Pd: para los gustos se hicieron los colores 💖".

Publicidad

Asimismo, la presentadora contó que por mensaje en las redes sociales le han llovido cientos de comentarios de personas criticándola, por ese motivo decidió filmar su rostro sin filtros para demostrar que es bella y no necesita de estas herramientas digitales para llamar la atención.

Sus posteos ya cuentan con miles de me gusta y comentarios de todo tipo, pues hay personas que la apoyan y otras que no dejan de criticarle su físico.

"Es bella y punto deberíamos resaltar la belleza de una mujer también dejar esa envidia por Dios", "El que solo comenta para insultar, habla de lo que es como persona. Deberían revisarse y dejar de lado tanto veneno y tanta envidia.", "El perfil es tuyo. Publica y comparte lo que quieras. El que no le guste que pase de largo. ❤️", son algunos de los mensajes.

Publicidad

Te puede interesar: Pase al tablero con Camilo Arévalo