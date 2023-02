Diego Guauque y su emotiva promesa si vence el cáncer: "Le dije a Dios que no he sido malo"

El periodista de Séptimo Día Diego Guauque pasó de ser reconocido como uno de los mejores reporteros de Colombia a ser la motivación de miles de personas que se derrumban ante las adversidades de la vida, pues el comunicador ha enfrentado con entusiasmo y valentía su cáncer y está completamente convencido de que va a vencer esa enfermedad.

No ha pasado ni un mes desde que el reportero contó su propia historia y reveló que le descubrieron un sarcoma en su estómago el cual ya lo llevó a someterse a varias intervenciones y además se prepara para una serie de quimioterapias. Sin embargo, él demuestra ser completamente fuerte y estar dispuesto a darle la batalla al cáncer para derrotarlo.

Este episodio en la vida de Diego lo ha enfrentado a diversidad de situaciones en las que ha tenido que ser el más fuerte de su familia para transmitir esa tranquilidad que todos necesitan para convencerse de que va a lograr ser un fiel testimonio de vencer el cáncer.

El miedo, la angustia e incertidumbre son sentimientos naturales que ya han experimentado los seres amados de Diego Guauque y, por supuesto, él también; pero su mayor fuerza ha sido ese mutuo amor con su familia y ese entusiasmo y picardía que lo caracteriza hasta para referirse a su sarcoma, además la fe en que Dios lo sanará.

Precisamente sobre le tema de su creencia en Dios, el reportero de Séptimo Día habló con Semana y reveló que aunque siempre ha sido creyente de su religión, pero que con su enfermedad se ha acercado mucho más a ese ser supremo en el que confía que lo va a curar.

Incluso, entre risas, el destacado contador de historias reconoció que uno siempre acude a Diosito cuando en realidad se ve en problemas.

Pero en un diálogo más serio con ese medio el reportero confesó que ya tuvo una seria charla con Dios en la que le pidió que por favor lo curara del cáncer y que le diera la oportunidad de ser mejor persona.

Además, reveló que hizo una promesa si sale victorioso de esta enfermedad y la cual tiene que ver con los protagonistas de las denuncias que mes a mes suele contar en el programa Séptimo Día, de caracol Televisión.

Pues diego prometió que será más empático con las historias y con las personas que le abren su vida para que él les de visibilidad en el programa de televisión.

"Yo le dije a Dios: 'Hombre yo no he sido malo, yo no soy un ser humano malo'", contó el reportero sobre su charla espiritual, al tiempo que contó que hizo una promesa a cambio de que ese 'ser divino' lo cure.

"Le dije: 'Qué te ofrezco, pues sácame de esto y dame la oportunidad de brindarle a la gente un Diego Guauque mejor y más recargado: mejor hijo, mejor esposo, mejor compañero y periodista; dame esa oportunidad de ser más empático con la gente, entender mejor a quienes me cuentan sus historias'", recordó que prometió en medio de su charla con Dios.

Sobre este punto el comunicador profundizó explicando que en su afán de buscar y contar historias e investigaciones queda un poco de lado la parte humana porque "cuando uno hace las historias uno dice: 'bueno, ya llegué hasta aquí, hasta luego su merced, mañana me toca hacer otra cosa'; y la gente queda como que: 'Bueno, vino Diego y qué'... Igual uno se queda en los corazones de las personas".

El periodista explicó que esta falta de empatía no es porque sea su naturaleza, sino que es algo "que nos pasa a los reporteros, que hoy es una historia, mañana otra y luego otra... Pero yo creo que eso también lo podemos cambiar; entonces yo le dije a Dios: 'Yo quiero ser una mejor persona, sácame esto y dame la oportunidad de ofrecer un diego Guauque más chévere, diferente. Más empático".

Finalmente el destacado reportero aseguró que ya trabaja en su cambio y que va "por ese camino y eso es lo que yo pretendo ser, si Dios quiere, una vez yo supere esta enfermedad".