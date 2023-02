Jhonny Rivera revela sus secretos de conquista y no lo bajan de caballero

Sin lugar a dudas uno de los hombres más cotizados que hay en el país es Jhonny Rivera, quien gracias a su forma de ser se ha sabido ganar el cariño de toda su fanaticada.

El artista de música popular suele ser bastante activo por medio de sus redes sociales en las que publica videos y fotos contando aspectos de su vida personal y profesional, por ese motivo hizo hace poco la dinámica de preguntas y respuestas en las que una persona le preguntó qué opinaba sobre "pagar 50 / 50 en una cita".

Ante esta pregunta, el cantante no dudó en responder con toda la sinceridad del caso: "Bueno, como yo soy ya mayor, entonces yo vengo con unas costumbres muy diferentes, uno tenía una costumbre un poco machista que el que pagaba era el hombre y yo ya veo como raro eso".

Jhonny Rivera reveló que eso nunca lo ha hecho en sus relaciones amorosas, pero que respeta la decisión de cada persona: "Yo nunca le he dicho a la novia: ‘pagamos por la mitad’. Pues nunca lo he hecho y yo creo que a mi edad ya se vería muy raro eso... Yo no estoy de acuerdo, pero obviamente hoy día las parejas trabajan ambos, me imagino que pagan americano, ¿cierto?".

Publicidad

Las palabras del cantante de música popular 'derritieron' a más de una persona y en las redes sociales no la bajaron de ser todo un "caballero".

"Johnny siempre tan acertado.", "Después de oírlo me quedé encantada Don Jhonny y yo si lo invitaría por ser tan caballero", "50/ 50 es cuando se vive juntos y se comparten muchas cosas pero si al comienzo son así.... positivos para tacaños", "Yo por lo menos pago todo... él siempre me pasa la billetera jajajajaj", "Yo estoy casada y Dios gracias que no me tocó esta época. Pero a mí un hombre me dice paguemos por mitad y será la primera y última vez que me ve 😂😂", son algunas de las opiniones en internet.

Te puede interesar: Las colecciones más extrañas de los famosos