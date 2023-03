Juan Duque se despachó contra internauta que le pidió que no hablara más de Lina Tejeiro

Juan Duque es uno de los artistas del género del reguetón que comenzó a sonar con mucha más fuerza a nivel nacional, puesto que sus canciones hacen que las personas se sientan identificadas en muchos aspectos, sin embargo, en el recorrido de su carrera se han presentado algunos rumores en cuanto a su relación pasada con la reconocida actriz llanera Lina Tejeiro.

Y es que el noviazgo de ellos dos duró poco y solamente ambos conocen los motivos por los que se separaron, sin embargo, han surgido varios rumores de un posible engaño por parte del artista, algo que él ha desmentido en varios videos de las redes sociales.

Este tema lo sigue persiguiendo y hace poco un internauta le escribió en su cuenta personal de Instagram un mensaje que hizo estallar al artista paisa. Allí la persona le escribió: "No de más entrevistas y, evite hablar de lo que pasó y no irrespete más, no hay derecho", mensaje que llamó la atención por la mala ortografía que tenía.

Ante estas palabras, Juan Duque dijo: "Primero que todo mi amor yo no he ido a las entrevistas a hablar de eso, eso lo preguntan inevitablemente. Segundo, yo tengo todo mi derecho con de hablar de lo que quiera y en ese tema en específico también con respeto puedo hablar, porque todo el mundo guardó silencio, no estoy irrespetando a nadie".

Publicidad

Asimismo, le pidió a las personas que tengan podcast en diferentes ciudades que le escriban para agendar una entrevista y que conozcan un poco más sobre quien es el artista Juan Duque más allá de los chismes.

Y para finalizar, el artista paisa mandó a estudiar orografía a la persona que le mandó el mensaje: "Un cursito de ortografía mi amor, en Google hay y gratis".

Publicidad

Te puede interesar: Maxwell revela cómo superó el cáncer