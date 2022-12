La emotiva FOTO del nacimiento del hijo de CHYNO Miranda

El artista venezolano Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos le dieron la bienvenida este lunes a su primogénito Lucca.

A propósito de la llegada de Lucca Miranda Araos el exintegrante de Chyno y Nacho publicó una emotiva foto en que sostiene a su pequeño por primera vez mientras rompe en llanto.

La imagen habla por sí sola, sin embargo, el artista escribió “Ayer 7 de abril a las 2:28 pm recibí la bendición más hermosa de este planeta. Lucca llegó a mi pecho para regalarme el amor más grande que ser humano alguno puede sentir. Decir que fue mágico este momento es poco comparado con todo lo que vivimos en familia. Fue un momento celestial e inolvidable. Lucca se convirtió en un guerrero y lleno de luz, amor y fuerza me demostró que nada es imposible y que nos eligió para acompañarlo a hacer cosas grandiosas en este mundo. Ahora puedo decir con firmeza que me siento completo y realizado. Mi sueño está cumplido y ahora dedicaré todo lo que soy a mantenerlo saludable y amado junto a la mejor y más admirable madre que pudo tener mi príncipe. Toda mi admiración y respeto para mi bella esposa @tashie_net que realizó el parto más hermoso que he visto en toda mi existencia. Te amo, admiro y respeto, gracias por todo lo que hiciste para que llegara el más grande amor a nuestras vidas #LuccaMirandaAraos ”.

Por su lado, Natasha escribió “Les presento a nuestro principe hermoso! LUCCA MIRANDA ARAOS Llego a este mundo el 7 de abril de manera muy hermosa y especial.. peso 3.580 kg! Realmente le doy gracias a Dios y a la Vida por este momento que vivimos! Juntos en familia trabajamos en equipo y realmente fue maravilloso cada momento, cada dolor, cada sensación que sentí hasta tu llegada Definitivamente eres un guerrero y viniste a este mundo para cosas grandes..(siempre te lo decía mientras estabas dentro de mi.. tendrás una vida llena de alegría, amor y felicidad) Te amo tanto hijo mío! Me haz convertido en una nueva persona! Es realmente inexplicable lo que sentí cuando te vi! El AMOR MÁS PURO Y HERMOSO que alguien puede experimentar.. fue tan increible que la palabra celestial o mágica se quedan cortas! Gracias Amor mio @chynomiranda por tanto apoyo, por estar ahí a mi lado, por cada palabra, cada momento donde me brindaste todo de ti, por tus atenciones y sobre todo por tanto AMOR.. LUCCA no puede tener mejor papá, al verte con el en tu pecho y como llorabas de felicidad me lleno el alma me siento orgullosa de ti! CONTIGO HASTA LA ÚLTIMA RESPIRACIÓN.. Esto que vivimos aún más nos conecta como pareja y como familia! Ahora tenemos una familia hermosa y lo que está por venir será espectacular! Les puede decir que nosotras las mujeres somos lo máximo.. tenemos la dicha mas grande del mundo de poder crear vida y hacer llegar a esos seres que nos eligen para alegrar la nuestra.. Gracias a todos por estar pendiente, por cada mensaje, por la linda energía.. son lo máximo! Estamos Disfrutando este momento como nunca! Conociendo a este ser hermoso que llego para darnos mucho amor y felicidad! Eres nuestra razón de ser Mi Lucca POR TI, TODOOOOOOOO!".

