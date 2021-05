Las Kardashian se pronuncian sobre el paro nacional en Colombia y piden ayuda internacional

Kim Kardashian y su hermana Kendall Jenner reaccionaron con publicaciones relacionadas con el paro nacional en Colombia y lo que está viviendo el país actualmente. Definitivamente, son cada vez los artistas mundiales que se pronuncian y se ven preocupados por lo que pasa en el país.

“Por favor no ignorar este post antes de compartirlo en tus redes sociales . Necesitamos la mayor atención e intervención internacional posible”, tenía como descripción la publicación que compartió la famosa.

Mientras que su hermana Kendall Jenner, reposteó a través de sus historias en Instagram un video de Mateo Arias, un actor estadounidense de origen colombiano.

“Estamos aquí Moisés y Mateo. Colombia, te llevamos en la sangre, nos duele profundamente la situación por la que está pasando nuestro pueblo. Estamos con ustedes y les queremos mandar un abrazo de parte de nosotros. Adelante”, decía el video compartido por la modelo.

Tras la publicación de las hermanas Kardashian , cientos de colombianos reaccionaron y se alegraron de que más artistas reconocidos se pronuncien respecto a lo que está pasando, pues dicen que entre más personas alcen la voz, el mundo se enterará de lo que se esta viviendo en el país.

Asimismo, muchos las felicitaron porque ya son más los famosos extranjeros que se manifiestan.

“Hasta Kendall Jenner compartió información sobre la situación del país y algunos hiju#$%& aquí dizque: -No comparto nada porque a mí no me interesa ni me afecta-setenta hiju#$%&”, dijo un internauta.

Demi Lovato también hizo dos publicaciones en su cuenta de Instagram en las que difundió información concreta de lo que está pasando y las razones por las que las personas siguen en las calles manifestándose.

Artistas como Demi Lovato, Justin Bieber, Kendall Jenner y Kim Kardashian resultaron tener más empatía por el pueblo que los artistas, famosos y los ricos de Colombia. pic.twitter.com/v2MmP428rm — J🇨🇴 (@NBlue_Dolphin) May 5, 2021

hasta Kendall Jenner compartió información sobre la situación del país y algunos hijueputas aquí dizque "no comparto nada porque a mí no me interesa ni me afecta" setenta hijueputas pic.twitter.com/6pTCG5zKMm — maria 🇨🇴 (@louuisparce) May 4, 2021