"Las mujeres de talla grande merecen un lugar": Yina Calderón da detalles de lo que será su reality

Yina Calderón es una de las mujeres más reconocidas en las redes sociales en las que siempre comparte contenido polémico y da de que hablar, pero la noticia que dio hace poco en su Instagram fue todo lo contrario, ya que anunció su nuevo reality llamado "se armó la gorda".

La empresaria de fajas está muy feliz y ansiosa por este nuevo proyecto con el cual va a estar en algunas ciudades de Colombia haciendo audiciones para escoger a las 16 participantes que estarán conviviendo en una misma casa.

Hace poco en sus redes sociales la infleuncer dio más detalles sobre su reality y dijo: "Estoy super feliz porque siento que ustedes han acogido muy bien mi reality, ¿por qué escogí a las mujeres de talla grande?, uno, porque no quería hacer ningún reality relacionado con mi vida, yo creo que mi vida ustedes ya la conocen de pe a pa. Quería hacer algo nuevo, algo que no lo hubiera hecho nadie, y siento que las mujeres de talla grande merecen un lugar, que a veces no son tan valoradas como lo merecen, que a veces no son tan vistas como lo merecen.".

Así mismo la influencer explicó lo que deben hacer las mujeres que se presenten a las audiciones: "Mis mujeres de talle grande, mis gorditas con mucho cariño, nos vamos a ver pronto. Tienes que preparar tu talento y un monólogo de 1 minuto, canto, baile, actuación, fonomímica. Recuerda que se armó la gorda, donde tú vales más de lo que pesas".

