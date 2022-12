Laura Bozzo fue víctima de la delincuencia durante un atraco: "Destrozaron mi carro"

Laura Bozzo se ha sabido ganar un lugar en el corazón de sus fans ya que a través de su famoso programa ‘Laura en América’ o ‘Laura sin Censura’, la peruana se mostró tal cual es, llegando a identificarse con más de una persona.

Hace algún tiempo la presentadora decidió radicarse en México, lugar en el que ha realizado algunos proyectos y ha logrado tener una comunidad en su cuenta personal de Instagram en la que la siguen más de 866 mil personas.

Publicidad

Por medio de sus redes sociales, Laura Bozzo cuenta momentos personales y laborales, pero sin lugar a duda uno de los que más asustó a sus fans fue el que contó hace poco cuando fue víctima de la delincuencia en el país azteca.

Por medio de un tuit, la presentadora peruana escribió: "Quisieron asaltarme en la carretera del sol camino a Acapulco, cuidado. Ponen llantas para provocar accidentes o tiran piedras de los puentes y la policía brilla por su ausencia. Gracias a Dios pude llegar a Chilpancingo, pero destazaron mi carro".

Con su publicación la mujer quiso alertar a todas las personas que se movilizan por esa zona, ya que según ella no fue la única víctima pues a varios conductores les pasó lo mismo: "Quiero denunciar no solo lo que me pasó a mí, fueron varios carros que sufrieron lo mismo".

Laura también contó que a los costados de la vía había algunas camionetas, las cuales al parecer son las que usan para robar u huir de la zona: "A la derecha había camionetas para asaltar, gracias a Dios pudimos seguir con el auto destrozado".

Publicidad

"Tierra de nadie, esa es la palabra correcta...y el presidente en la nubes", "Lamentable que eso ocurra, pero, en realidad a los gobiernos latinos no le conviene luchar contra eso, sabe que tendrán que invertir más dinero en construir lugares a donde meterlos. Prefieren usarlo en lujos personales a través de la corrupción", "Oh Dios Laura gracias a Dios no te pasó nada a ti, lo del carro se puede reparar 🙏🙏", son algunas de las opiniones de sus seguidores en Instagram.

Publicidad

Mundial de Qatar 2022: ¿El más tecnológico?