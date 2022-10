Nelson Velásquez es uno de los cantantes de música vallenata más reconocidos a nivel nacional e internacional y quien con su talento se ha ganado el cariño y respeto de sus fans y colegas.

Sin embargo, durante los últimos meses el artista se ha sentido acosado por algunos internautas quienes aseguran que él usa peluquín, tema que al parecer le ha molestado y ha decidido empezar a usar gorra.

Cuando recibió las criticas, Nelson Velásquez decidió mandar un contundente mensaje a aquellos haters. En sus redes escribió: "Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física, de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada, ¿Qué me he hecho? ¿Qué si es un peluquín? ¿o que qué mierda es?, tanta mala intensión e ignorancia junta".

Así mismo aseguró que con tantos problemas que hay en el país, como puede haber gente que se fije en su cabello: "Con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos idiotas pendientes de mi pelo, de mi gorra o de tantas maric#$%, ¿saben que me he hecho? Lo que me da la gana, lo que yo quiero, porque si yo me siento bien así es lo que me importa".

Concluyó diciendo: "Quizás cuántos de estos pendejos tienen miles de problemas en sus casas que resolver, en vez de meterse en lo que no les interesa, y repito, a mí critíquenme cuando cante mal, que esa sí es mi parte pública, pero qué me pongo o qué uso o cómo me vea es mi problema. Y al que no le gusta cómo me veo que no me siga y deje de joder aquí".

Ahora, parece ser que las gorras son su mejor alternativa y le gustan bastante pues la ha usado durante sus últimos shows en diferentes ciudades del país.

