Lina Tejeiro quiso mostrar su cuerpazo, pero el tatuaje de su nalga se llevó la atención

Lina Tejeiro es una de las famosas que más interactúan en las redes sociales y comparte con sus más de ocho millones de seguidores su día a día.

Hace poco la actriz mostró algunas fotos y videos donde la vemos disfrutando de unos días de descanso en Cartagena junto a sus amigas Paola Jara, Luisa Fernanda W, Silvia Araujo, Jéssica Cediel, Dani Duke y Juliette Pardau.

Lina trabaja muy duro día a día su cuerpo y hace participe de sus rutinas a sus fans para motivarlos y demostrarles que con compromiso y perseverancia si se puede. Ella siempre publica en su cuenta personal de Instagram fotos donde la vemos lucir outfits únicos junto con unos abdominales y músculos muy marcados.

En medio de sus días de relax, la actriz compartió una foto muy sexy en la que aparece en vestido de baño de color blanco y se encuentra posando en unas escaleras junto al mar. Junto a las fotos la villavicense escribió: "Ella pensó que no iba aguantar la ola. Pero recordó que ella es el mar. 🌊".

Muchos de sus seguidores quedaron enamorados de su hermoso cuerpo y especialmente del tatuaje rojo que tiene en una de las pompis, pues muchos de sus seguidores no sabían de esta marca.

Sus brazos tonificados también hacen parte de los comentarios a la publicación que hasta el momento cuenta con más de 400 mil me gusta y mensajes como: "Arrasando como el mar!!! ✨ 🔥", "Pero que brazooooooo😍😍", "Me encanta esos brazos tonificados 🔥🔥❤️😍😍😍", "Lina: *Que se vea el tatuaje* jajajaja 🔥🔥🔥🔥🔥". "Esas fotos no tienen no un solo error", "Demasiadoo topp, bellos esos brazos 😍".

Lina aprovechó que está junto a su amiga Jéssica Cediel para aclarar los rumores de que ya no eran amigas. En un video que compartió en sus historias explicó que la presentadora no fue a su cumpleaños ya que se encontraba grabando una película en República Dominicana.