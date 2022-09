Lowe León, pillado bailando 'amacizado' con una mujer; la esposa ya opinó al respecto

Lowe León nuevamente desató polémica en redes sociales tras ser captado bailando con una extraña mujer en un bar; tras la viralización del contenido, la esposa salió a opinar al respecto pero usuarios no se la perdonan.

Este martes se hizo viral el video en el que se ve al cantante junto a una mujer que no es su esposa, Liceth Córdoba, por lo que algunos internautas 'bombardearon' las redes con fuertes comentarios, pues para algunos las imágenes son bastante comprometedoras.

Aunque él luce un poco nervioso y mirando hacia los lados, la mujer se ve bastante feliz y hasta le hace sugestivos movimientos al ritmo del reguetón.

Al respecto, la esposa de Lowe no se guardó nada y decidió contestar a uno de los comentarios de cientos de usuarios que se volcaron a sus redes para opinar sobre el polémico video; sin embargo, esta decidió borrar su respuesta a los minutos pero ya varios habían tomado captura de pantalla.

“Liceth, ¿ya viste el video de tu esposo?”, le dijo el usuario. Por lo que la mujer contestó: “Claro, bb, está fiscalizado”.

Otra que le metió leña al fuego fue Andrea Valdiri, que, al parecer, habría dedicado una de sus historias al bochornoso momento.

“La vida nos ha enseñado que no tenemos por qué elevar de la admiración a la idolatría a nadie, porque todos, sin excepción, somos imperfectos y al final muchos se equivocarán a tal punto de no importarle su propia familia", dice una parte del mensaje de la barranquillera mientras baila la misma canción que sonaba en la discoteca en la que fue pillado Lowe con la misteriosa mujer.

Por su parte, algunos internautas no tardaron dejar sus mejores comentarios: "Y la otra metiendo la mano hasta la candela por él", "qué va a decir la pastora, lo defenderá no hay dudas, el man no cambia jajaja", "después la preña y a pedir prueba de ADN", "ahora salen a decir que eso es viejo", "ese no es cristiano luego", son algunos de los comentarios en el video replicado por @rechismes.

